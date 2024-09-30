Россияне увлеклись пленочной фотографией. Во сколько обойдется новый тренд (ФОТО)

Россияне увлеклись пленочной фотографией. Аналоговые снимки теперь делают не только профессионалы – у простых граждан тоже растет спрос на «мыльницы», расходники к ним и услуги фотоателье. «Новый День» посчитал, во сколько обойдется это увлечение.

Пленочная «мыльница» будет стоить от 500 рублей на сайтах объявлений. Впрочем, есть образцы и дороже – за 1,5 тысячи, за 2-3 тысячи, за 5 тысяч и выше. Цена будет зависеть от качества оптики, производителя, пробега и так далее.

Цветная пленка 35 мм на 36 кадров будет стоить от 700 до 1,5 тысячи рублей, в среднем. Монохром чуть дешевле – от 600 рублей.

Проявка пленки в 36 кадров обойдется любителю аналоговой фотографии примерно в 100 рублей, а оцифровка – в 350 рублей, в среднем. Печать – от 180 рублей за снимок 10х15.

«Спрос на услуги растет, у нас даже есть очередь, примерно неделя ожидания на проявку и сканирование (то, что в простонародье называют оцифровкой). На печать отдают реже, во-первых, люди разучились снимать на пленку, нужно набить руку, чтобы все получалось, во-вторых, это более затратно. Но в целом людям нравится, особенно детям 90-х, многие говорят, что у фотографий на пленку свой вайб необыкновенный», – рассказали в одном из екатеринбургских фотоателье.

Фотографы отмечают, что аналоговая фотография, хоть и сложнее, но обладает своим шармом. «Когда ты знаешь, что у тебя строго ограниченное количество кадров, то подходить к каждому снимку будешь уже с умом. Выстроить кадр композиционно, проверить свет, вспышку, но при этом успеть поймать момент – это искусство», – пояснил фотограф Артемий Зубов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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