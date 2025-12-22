Огоньки, флажки, баранки. У россиян бум на украшение елки в советском и русском стиле

У россиян новый тренд на украшение елки к Новому году: все русское или советское. Особенно популярны гирлянды из связанных между собой сушек или раскрашенных золотом орехов, грецких или арахиса. Туториалы, как правильно сделать такой декор, распространяются в соцсетях. Там же – инструкции, как смастерить гирлянду из флажков.

В тренде и игрушки из советского прошлого: из ваты и жесткой фольги. В качестве более простой альтернативы рукоделы предлагают брать воздушный пластилин для создания игрушек – он быстро застывает на воздухе и не требует особых условий хранения, как ватная игрушка.

Продолжают пользоваться популярностью намотки гирлянды типа «Роса» – когда обвивается каждая веточка елки. В среднем, на двухметровое дерево уходит порядка 100-150 метров гирлянды.

Также в соцсетях вирусится ИИ-тренд с созданием новогодних открыток в советском стиле.

Екатеринбург, Елена Сычева

