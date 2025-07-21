Уральцы массово ставят на телефон вместо гудков песни Кадышевой и Булановой

Этим летом исполнители 1990-х обгоняют по популярности современных артистов. В топе – Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, чьи песни сегодня покоряют слушателей всех возрастов, а в особенности – зумеров.

Трек «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой всего за месяц оказался в топ-3 по установке на мобильный номер вместо гудков, об этом говорит исследование «Мегафона».

Свердловская область вошла в топ-10 регионов, которые активно выбирают мелодии вместо гудка. Наибольший интерес к услуге проявляют жители региона в возрасте от 30 до 40 лет (29%) и от 40 до 50 лет (27%).

Бессменным лидером по установке вместо гудка остается песня Татьяны Куртуковой «Матушка»: с начала года ни одной композиции не удалось сместить ее с первой строчки. Кроме того, по итогам 7 месяцев в топ популярных композиций вошли: «Сигма бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, «Dubai – Hussein Arbabi Remix» исполнителя DNDM, трек «Завязал с прошлым», а также многолетний хит «Позвони» от Nivesta и DJ Smash.

Но главным трендом можно назвать взлeт интереса к песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой: артистки сейчас снова на пике популярности, и за последний месяц число установок их песен на гудок выросло в 4 раза. «Широка река» Надежды Кадышевой и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой оказались в топ-10, а «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой стал безусловным лидером по росту числа подключений и занял третью строчку рейтинга.

Ранее «Новый День» с помощью психолога выяснил, почему молодые люди так интересуются музыкой, звучавшей задолго до их рождения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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