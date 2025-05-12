российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 мая 2025, 16:16 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

После длинных майских в стационар наркологии привезли 11 человек

После длинных майских праздников в стационар областной наркологии привезли 11 человек, об этом рассказал в своем телеграм-канале главный нарколог Минздрава РФ в УрФО Антон Поддубный.

«За прошедшие четыре дня выходных в отделение поступило всего 11 человек в состоянии опьянения. Мне кажется, такая заградительная мера все-таки играет роль для широкомасштабных праздников и значительно влияет на количество выпивших. Просто если сравнить с продолжительными новогодними каникулами и выходными днями, когда подобные ограничения не действуют, то мы видим цифры намного выше. Оппоненты могут возразить мне, что всегда найдутся лазейки, и кто хочет напиться, напьется. Но согласитесь, чем ниже доступность, тем выше вероятность избежать соблазна», – считает специалист.

Как сообщал «Новый День», продажа алкоголя была ограничена в центре Екатеринбурга 8 и 9 мая, в новогодние каникулы подобных мер власти не принимают.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Ссылки по теме

В День Победы в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,