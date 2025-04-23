В День Победы в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге ограничат розничную продажу алкоголя в местах проведения публичных мероприятий.

Традиционно 9 мая с 08:00 до 23:00 «сухой закон» будет действовать в центре города в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – Челюскинцев.

Будут ограничения и в других территориях.

8 мая

С 10:00 до 23:00 – набережная Рабочей Молодежи – улица Бориса Ельцина – Челюскинцев; 8 Марта – Малышева – Горького – проспект Ленина;

С 10:00 до 14:00 – поселок Садовый, улицы Верстовая – Сибирка;

С 14:00 до 19:00 – Академический: Вильгельма де Геннина – проспект Академика Сахарова – ул. Академика Мехренцева – Чкалова – Академика Парина;

С 16:00 до 20:30 – Химмаш: Орденоносцев – Грибоедова (до остановки «ДК «Химмаш»).

9 мая

С 08:00 до 12:00 – Исток: улица Реактивная – переулок Боковой (у дома № 66);

С 08:00 до 13:00 – Уралмаш: проспект Орджоникидзе – ул. Банникова – Красных Партизан – Машиностроителей – XXII Партсъезда (у дома № 2); Химмаш: Инженерная – Торговая – переулок Хибиногорский – ул. Грибоедова;

С 09:00 до 13:00 – Компрессорный: ул. Латвийская (у домов № 16 и 18), ул. Белоярская (у дома № 1);

С 09:00 до 14:00 – Горный Щит: Ленина – Толстого – Кирова;

С 10:00 до 15:00 – Елизавет: Бисертская – Колхозников;

С 12:00 до 17:00 – Эльмаш: Старых Большевиков – Баумана – Шефская.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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