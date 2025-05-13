Бывший зам Куйвашева Павел Креков стал вице-мэром Тюмени

Павел Креков, который в правительстве экс-губернатора Евгения Куйвашева занимал пост заместителя по социальным вопросам, с сегодняшнего дня работает вице-мэром Тюмени.

Как сообщил глава этого города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале, в Тюмени Креков также возьмет на себя руководство социальным блоком.

Чиновник будет курировать патриотическое воспитание молодежи, проведение культурных и спортивных мероприятий, поддержку военнослужащих и членов их семей, а также обеспечивать приток молодых кадров в образование.

Как уже сообщал «Новый День», Павел Креков работал в Свердловской области на различных руководящих должностях с 2012 года. Он ушел в отставку через несколько дней после увольнения Евгения Куйвашева с поста губернатора.

Тюмень, Елена Владимирова

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