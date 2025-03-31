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Понедельник, 31 марта 2025, 10:41 мск

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Два замгубернатора подали в отставку

Заместители губернатора по социальным вопросам Павел Креков и руководитель аппарата Иван Детченя написали заявления об отставке по собственному желанию, сообщил источник «Нового Дня».

Оба чиновника считались близкими к бывшему губернатору Евгению Куйвашеву. Павел Креков работал в Свердловской области на различных руководящих должностях с 2012 года, Иван Детченя – с 2016-го.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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