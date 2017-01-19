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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

Советники Куйвашева: гимнастка, казак, медный магнат

Советники Куйвашева: гимнастка, казак, медный магнат

Вчера пул советников губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пополнился новой персоной – должность получил глава УГМК Андрей Козицын. NDNews.ru напоминает, кто еще имеет право раздавать советы главе региона.

За последние полгода штат советников свердловского губернатора существенно разросся. Так, после думской кампании к Николаю Тимофееву и Борису Козиненко присоединилась , олимпийская чемпионка по художественной гимнастке. Спортсменка курирует блок молодежной политики – ради нее у свердловского минспорта отняли это направление с нового года.

Чуть позднее советником стал и бывший «казачий» вице-премьер .

Без сообщений в СМИ к пулу советников и помощников присоединился Иван Детченя, еще один тюменец в команде губернатора. Согласно открытым источникам, г-н Детченя в Тобольске занимался оказанием услуг в сфере ЖКХ.

Теперь советником стал и Андрей Козицын. «Андрей Козицын является не только руководителем промышленных активов, но и реализует ряд социальных проектов», – прокомментировали «Коммерсанту» назначение в департаменте информполитики.

Таким образом, официально у губернатора Куйвашева сейчас пять советников. Неофициально же их гораздо больше.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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