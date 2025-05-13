«Красную линию» в Екатеринбурге почистят и подкрасят

В Екатеринбурге обновят «красную линию», которая проходит по туристическому центру города и соединяет все главные достопримечательности уральской столицы. До 10 июня уберут старую краску и нанесут новую. По данным портала гозакупок, на эти работы уйдет 280 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», «Красная линия» – это волонтерский проект, идея которого зародилась в интернете. Она позволяет туристам самостоятельно пешком обойти все интересные места. Разметка на тротуарах появилась в 2011 году. Постепенно линию продолжали, и сегодня длина туристического маршрута составляет 9 километров.

Всего линия соединяет 39 объектов: памятники, усадьбы, улицы, другие объекты. Она начинается от памятника Ленину на площади 1905 года и к нему же возвращается. По пути туристы увидят Октябрьскую площадь, квартал Екатеринбург-Сити, Ельцин-центр, Исторический сквер, Дом Севастьянова и многое другое.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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