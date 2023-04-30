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Воскресенье, 30 апреля 2023, 13:27 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: все достопримечательности центра соединяет «красная линия»

Факт 93. По туристическому центру Екатеринбурга проходит «красная линия». Она соединяет главные достопримечательности города и позволяет туристам самостоятельно пешком обойти все интересные места.

«Красная линия» – волонтерский проект, идея которого зародилась в интернете. Разметка на тротуарах появилась в 2011 году. Постепенно линию продолжали, и сегодня длина туристического маршрута составляет 9 километров.

Всего линия соединяет 39 объектов: памятники, усадьбы, улицы, другие объекты показа. Она начинается от памятника Ленину на площади 1905 года и к нему же возвращается. По пути туристы увидят Октябрьскую площадь, квартал Екатеринбург-Сити, Ельцин-центр, Исторический сквер, Дом Севастьянова и многое другое.

Пройти маршрут можно, воспользовавшись аудиогидом, либо заказать экскурсию на сайте проекта. В «Ночь музеев» по «красной линии» ежегодно водят бесплатные экскурсии.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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