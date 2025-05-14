В Екатеринбурге потеплеет до +20

Сегодня в Свердловской области потеплеет, хотя местами возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», теплый фронт циклона достигнет южных границ Свердловской области сегодня вечером, хотя фронтальная облачность начнет преобладать в южных районах уже во второй половине дня.

Ночью теплый фронт будет смещаться на север и северо-восток, сопровождаемый порывистым ветром (до 12-14 м/с). Количество осадков составит 5-15 мм, при грозах – до 20-25 мм. К утру четверга южные районы области ненадолго окажутся в очень теплой воздушной массе, распространяющейся за фронтом. В целом ночь достаточно теплая, с температурой воздуха до +9…+14 градусов.

Днем 14 мая в Екатеринбурге ожидается +18…+20 °C, вечером пасмурно, возможен дождь. Завтра днем в городе ожидается до +19°, послезавтра – до +20°, в субботу, 17 мая – около +18 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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