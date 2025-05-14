Спасатели предупредили о ливнях и сильном ветре

Завтра, 15 мая, местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС рекомендует отказаться от выездов на природу, не устраивать пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе. Владельцам частных домов стоит проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды.

Автомобилистам советуют избегать подтопленных участков дорог, а при быстром подъеме воды – немедленно покинуть машину и переместиться на возвышенность.

Между тем в Екатеринбурге ожидаются только небольшие кратковременные дожди.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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