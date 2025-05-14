В екатеринбургской гимназии появился класс памяти Владимира Жоги (ФОТО)

В гимназии № 108 Екатеринбурга появился класс имени героя России Владимира Жоги – сына полпреда президента Артема Жоги.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале сам полпред. «Рассказал ребятам, каким был мой сын, что увлекался футболом, любил мотоциклы, был отличным воином. 5 марта 2022 года Володя погиб в Волновахе, спасая мирных жителей. Самое главное – попросил равняться на него и воспитывать в себе лучшие качества», – написал Артем Жога.

Он добавил, что в этой же гимназии учатся сын и дочь его боевого товарища, бойца батальона «Спарта» Юрия Жукова, который был старшим сапером и погиб в декабре 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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