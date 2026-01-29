В екатеринбургской гимназии появился мурал с портретом Героя России Владимира Жоги (ФОТО)

На первом этаже екатеринбургской гимназии № 108 появился мурал с изображением Героя России и ДНР Владимира Жоги. Об этом рассказал его отец, полпред президента на Урале Артем Жога.

«Спасибо, ребята, за память о моем сыне!» – написал Артем Жога в телеграм-канале. Полпред напомнил, что весной прошлого года 5 «Б» класс гимназии № 108 решил носить имя Владимира Жоги. Кроме того, выяснилось, в этой школе учатся дети погибшего боевого товарища полпреда из батальона «Спарта».

Екатеринбург, Елена Владимирова

