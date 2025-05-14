За 3 года омбудсменам поступило 140 тысяч обращений от участников СВО и их родных

За три года уполномоченному по правам человека в РФ и региональным уполномоченным поступило более 140 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале, чаще всего родные бойцов просили о содействии в поиске пропавших без вести, освобождении из плена, в получении выплат и реализации мер социальной поддержки.

Татьяна Москалькова сегодня работает в Екатеринбурге, где проходит заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. В нем участвуют представители всех 89 регионов России, а также заместитель уральского полпреда Борис Кириллов и врио губернатора Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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