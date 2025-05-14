Татьяна Москалькова призвала повысить выплаты ветеранам боевых действий

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова считает, что ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий необходимо повысить.

«Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий несоразмерна их вкладу в обеспечение безопасности государства и нуждается в повышении», – цитирует Москалькову ТАСС. Омбудсмен отметила, что сегодня ежемесячная денежная выплата составляет 4,5 тыс. рублей.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Екатеринбурге проходит заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. В нем участвуют представители всех 89 регионов России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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