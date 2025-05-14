С начала года на горячую линию помощи участникам СВО поступило 1300 звонков

С начала 2025 года на горячую линию помощи участникам СВО поступило почти 1300 звонков.

Как сообщает ДИП, уральцы обращаются с просьбой помочь установить статус военнослужащего и помочь выйти на связь с участниками СВО. Также растёт число звонков, связанных с конкретными жизненными ситуациями военнослужащих и их семей, включая вопросы выплат, юридической помощи и имущественных прав.

Звонки принимаются по номеру 8-800-101-91-11 по будням с 10:00 до 19:00.

«Каждое обращение на горячую линию тщательно рассматривается. Чтобы дать ответ заявителю, мы активно взаимодействуем с различными структурами, в том числе и с войсковыми частями, и с военной прокуратурой. Это помогает нам оперативно предоставлять наиболее полную и актуальную помощь», – сказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Как уже сообщал «Новый День», за три года уполномоченному по правам человека в РФ и региональным уполномоченным поступило более 140 тысяч обращений от участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом рассказала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, который проходит сегодня в Екатеринбурге. В нем участвуют представители всех 89 регионов России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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