«Ночь музеев – 2025» – куда можно сходить

«Ночь музеев – 2025» в Екатеринбурге пройдет уже в эту субботу, 17 мая, более чем на ста площадках. Детские программы будут работать с 11 до 17 часов, а мероприятия для взрослых запланированы с 18:00 до 02:00. «Новый День» подготовил подборку самых интересных мест для посещения.

Так, например, в главном здании музея истории Екатеринбурга – доме Качки – посетители смогут не только принять участие в экскурсиях, но и попробовать создать миниатюрную абстрактную композицию из мозаики на мастер-классе, а также послушать песни Муслима Магомаева, Михаила Боярского и Валерия Леонтьева в исполнении екатеринбургской фанк-группы Funk Power.

На площадке креативного кластера Л52 гости смогут увидеть выставку digital-инсталляций, послушать концерт струнного квартета Dolce vita, а также обменяться комнатными растениями.

Музей Ets Classic Cars откроет двери своего тайного гаража и представит ретроавтомобили, которые десятилетиями не показывали публике. В программе также запланировано танцевальное выступление.

Научиться танцевать бачату, сальсу, а также попробовать себя в high heels можно будет в школе танцев MaxDance.

В Ботаническом саду вместе с детьми на мастер-классах можно сплести корзинку, сделать принты живых растений на ткани, изготовить аромасвечи из вощины и попробовать написать фронтовое письмо. Также будет возможность покормить лесных белочек. Для гостей организуют лекции, экскурсии по оранжереям и парку, а также выставку цветов, выполненных в технике холодного фарфора.

Гостям «Екатеринбург Арены» расскажут об организации матчей Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году, покажут спортивные зоны, доступные только игрокам и официальным лицам, а также раскроют секреты профессионального ухода за травой на поле.

В дворике-музее на Лодыгина, 13, пройдут концерты-мюзиклы по мотивам мультфильмов и сказок, читки из окон, музыкальный джем и кинопоказы. А на экскурсиях расскажут об академике Семихатове, инженере Замятине, архитекторе Веснине и сестрах Назмутдиновых.

Кроме того, в зоопарке для посетителей проведут показательные кормления белых медведей и бегемота. А в океанариуме можно будет увидеть белых полярных китов и насладиться шоу русалок.

В этом году в Екатеринбурге к участию заявились семь новых площадок, в том числе музей истории органов ЗАГС, Вознесенское Архиерейское подворье, выставочное пространство детской библиотеки № 5 «Малая Герценка» и музей детского сада № 465.

Полный список участников и программы можно посмотреть на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф.

Как ранее писал «Новый День», «Ночь музеев» в этом году будет посвящена защитникам Отечества. Специальные программы будут объединены главной темой – «Герои» и направлены на сохранение исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России. В 2025 году акция состоится в 19-й раз. В прошлом году «Ночь музеев» посетили около 70 тысяч человек. Самой популярной площадкой стал Дом Качки, где можно было увидеть выставку мотоциклов и станцевать бачату.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube