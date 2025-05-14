В Минпромторге объяснили судьбу «Байкала»

В Минпромторге РФ пояснили, что работа над созданием легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» продолжается. Инженеры учтут ранее сделанные замечания, уточнили в пресс-службе ведомства. Контракт на опытно-конструкторские работы был заключен в начале апреля этого года с АО «УЗГА».

«В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 («Байкал»), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения», – говорится в релизе ведомства.

Ранее вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что работа над проектом «Байкал» «зашла в тупик» и самолетов не ожидается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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