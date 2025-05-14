Работа над новым самолетом «Байкал» зашла в тупик – Трутнев

Работа над самолетом малой авиации «Байкал» зашла в тупик. Об этом сегодня на заседании Госдумы сообщил виц-премьер Юрий Трутнев.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается», – сказал Трутнев (цитата по «Российской газете»). Малой авиации у нас практически нет, отметил вице-премьер.

Напомним, что самолет «Байкал» разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации с 2019 года, модель должна была заменить собой Ан-2.

По планам, «Байкал» должен был использоваться для мониторинга и патрулирования лесов, для нужд санитарной авиации, для мест, не оборудованных ВПП – он должен был садиться на грунт, оснащаться лыжными и поплавковыми шасси, иметь отечественный двигатель.

Ранее Трутнев сообщал, что ориентировочная базовая стоимость российского самолета «Байкал» составит около 178 млн руб., до этого лайнер оценивали на уровне 120 млн руб. После этого глава Минвостока Алексей Чекунков отметил, что стоимость самолета выросла до более 200 млн рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube