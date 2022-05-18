В этом году в Екатеринбурге стартует производство самолетов «Байкал» (ФОТО)

В ближайшее время в Екатеринбурге начнется производство легких многоцелевых самолетов «Байкал», которые смогут перевозить пассажиров и грузы на местных направлениях.

Базовой производственной площадкой станет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Лётно-конструкторские и сертификационные испытания «Байкала» намечены на 2023 год. Площадка «Титановой долины», на которой построено предприятие, будет значительно расширена, сообщили в ДИПе.

«Мы будем строить новый корпус под «Байкал» – 6,5 тысяч квадратных метров. Идем опережающими темпами, с губернатором программа согласована. Предприятие пользуется всеми льготами, которые предусмотрены во всех экономических зонах РФ. Здание построено за счет «Титановой долины». Следующее здание мы тоже строим за счет заемных средств с компенсацией расходов, в том числе и по процентам, из областного бюджета. Программа по расширению производства рассчитана на 10 лет», – заявил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Производственная программа, которая сейчас формируется, предусматривает поэтапный выход на выпуск 20 самолётов в год с возможностью дальнейшего увеличения темпов производства. Первые коммерческие поставки воздушного судна планируются на 2023 год.

«Байкал» способен патрулировать, охранять, мониторить леса, может использоваться как санитарная авиация, летать в места, необорудованные искусственными взлетно-посадочными полосами. Самолет может садиться на грунт, будет оснащен лыжными и поплавковыми шасси. На нем будет установлен отечественный двигатель.

«Мы по графику двигаемся к тому, что в декабре получим первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром. И в марте 2023 года уже двигатель, который станет предсерийным. Дальше – планомерное освоение, установка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству», – рассказал технический директор УЗГА Леонид Худорожков. Он пояснил, что при разработке двигателя используются современные технологии в том числе титановые компоненты и детали, напечатанные на 3D-принтерах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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