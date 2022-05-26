Свердловская область получит 1 млрд рублей для завода по производству самолетов

Свердловская область получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1 млрд рублей для строительства производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Сегодня заявку, представленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, рассмотрел и одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщили в ДИПе.

«Завод является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», – отметил губернатор.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о самолетах «Байкал» и «Ладога». Производственная программа, которая сейчас формируется, предусматривает поэтапный выход на выпуск 20 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения темпов производства. Первые коммерческие поставки воздушного судна планируются на 2023 год.

«Байкал» способен патрулировать, охранять, мониторить леса, может использоваться как санитарная авиация, летать в места, не оборудованные искусственными взлетно-посадочными полосами. Самолет может садиться на грунт, будет оснащен лыжными и поплавковыми шасси. На нем будет установлен отечественный двигатель.

«Мы по графику двигаемся к тому, что в декабре получим первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром. И в марте 2023 года уже двигатель, который станет предсерийным. Дальше – планомерное освоение, установка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству», – рассказывал ранее технический директор УЗГА Леонид Худорожков. Он пояснил, что при разработке двигателя используются современные технологии, в том числе титановые компоненты и детали, напечатанные на 3D-принтерах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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