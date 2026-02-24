Новый самолет «Байкал» успешно прошел летные испытания

Специалисты Уральского завода гражданской авиации провели первый полет пятого опытного образца ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, полет длился 10 минут на максимальной высоте 300 м, самолет набрал скорость 190 км/ч. Испытания прошли в штатном режиме. Самолет готов к основной части сертификационных мероприятий. «Байкал» может перевозить до 9 пассажиров или до 1,5 т груза. Максимальное расстояние полета – 1500 км, а крейсерская скорость – до 250 км/ч.

Как уже писал «Новый День», самолет «Байкал» задумывался как замена Ан-2, для обеспечения нужд региональной авиации. Самолет разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации с 2019 года. По планам, «Байкал» должен использоваться для мониторинга и патрулирования лесов, для санитарной авиации, для мест, не оборудованных ВПП, – он должен садиться на грунт, оснащаться лыжными и поплавковыми шасси.

Принципиально важным был вопрос о создании отечественного двигателя для самолета. Разработали его здесь же, на АО «УЗГА». Двигатель ВК-800 адаптирован к суровым климатическим условиям, что критически важно для работы в Арктике, тайге и горных районах. У самолета большая грузовая кабина, которую можно быстро оборудовать для перевозки пассажиров, грузов, почты или для выполнения санитарных заданий. Самолет обеспечит надежную воздушную связь труднодоступных регионов России со слаборазвитой инфраструктурой аэропортов, в частности на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, отметили в Минпромторге.

В сентябре этого года Уральский завод гражданской авиации заключил договор о поставке первых 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал» на 2027-2030 годы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

