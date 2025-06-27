На УзГА сменили главного конструктора для «Байкала»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) назначил Александра Силина новым главным конструктором легкого многоцелевого самолета (ЛМС-901) «Байкал». Об этом «Ведомостям» сообщил источник на одном из авиационных предприятий и подтвердил собеседник, знакомый с ходом реализации проекта. Ранее главным конструктором «Байкала» был Вадим Демин, сообщает газета «Ведомости».

Источник «Ведомостей» на авиапредприятии характеризует Силина как «талантливого инженера из команды УЗГА», которая работает над проектом «Байкала». Демин, по его словам, опытный авиаконструктор и вел «Байкал» с момента его запуска. Причины кадровой перестановки неизвестны.

Напомним, что в мае этого года вице-премьер правительства России Юрий Трутнев на заседании в Госдуме сообщил, что работа над «Байкалом» зашла в тупик.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается», – сказал Трутнев (цитата по «Российской газете»). Малой авиации у нас практически нет, отметил вице-премьер.

Самолет «Байкал» разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации с 2019 года, модель должна была заменить собой Ан-2.

По планам, «Байкал» должен был использоваться для мониторинга и патрулирования лесов, для нужд санитарной авиации, для мест, не оборудованных ВПП – он должен был садиться на грунт, оснащаться лыжными и поплавковыми шасси, иметь отечественный двигатель.

Екатеринбург, Елена Васильева

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