УЗГА заключил контракт на 50 самолетов «Байкал»

Уральский завод гражданской авиации заключил договор о поставке первых 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал» на 2027-2030 годы. Контракты об этом подписали государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК»), Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА») и авиакомпании авиационного альянса «Аэрохимфлот, сообщили в пресс-службе АО «УЗГА».

По документам Уральский завод гражданской авиации выступает разработчиком и производителем самолетов, а государственная транспортная лизинговая компания должна передать их авиакомпаниям альянса в лизинг по льготным ставкам при государственной поддержке.

Отмечается, что эксплуатировать ЛМС-901 «Байкал» на первом этапе будут четыре предприятия альянса «Аэрохимфлот». Самолеты планируют задействовать для выполнения разных авиационных работ, включая лесоавиационные работы, поисково-спасательные операции, аэрофотосъемку, транспортно-связные работы и авиационно-химические работы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что первые пять самолетов «Байкал» поступят эксплуатантам к концу 2026 года.

Как ранее писал «Новый День», самолет «Байкал» разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации с 2019 года, модель должна была заменить собой Ан-2.

По планам, «Байкал» должен был использоваться для мониторинга и патрулирования лесов, для нужд санитарной авиации, для мест, не оборудованных ВПП – он должен был садиться на грунт, оснащаться лыжными и поплавковыми шасси, иметь отечественный двигатель.

Екатеринбург, Елена Васильева

