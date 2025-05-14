В парке «Уралмаш» зимой будут заливать каток

В летнем парке «Уралмаш» после реконструкции появится площадка для зимнего катка с прокатом коньков. Каток расположится прямо перед колесом обозрения и займет около 1000 квадратных метров. Об этом рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин во время выездного заседания депутатов городской думы.

На данный момент реконструкция парка завершена на 50%. В строительно-монтажные работы в общей сложности вложено более 160 миллионов рублей из бюджета. В парке уже установили новую детскую площадку, заменили более 100 опор освещения и 50 скамеек, обновили прогулочные дорожки, поставили системы оповещения и видеонаблюдения. До конца 2025 года здесь также появятся зона для занятий воркаутом, амфитеатр для проведения лекций и постановок. Кроме того, в парке появится туалет, который будет работать круглогодично.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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