В летнем парке Уралмаш начался второй этап реконструкции

В летнем парке «Уралмаш» закрыли вход со стороны улиц Машиностроителей и Кировградской. С 14 апреля эта половина парк недоступна для посетителей из-за ремонтных работ.

Как сообщает администрация парка, в этой части территории будет обновлено освещение, здесь разобьют газоны и обустроят новые тропинки. Рядом появится комфортная спортивная площадка. Планируется, что реконструкция будет завершена к концу 2025 года, на нее потратят 45 миллионов рублей из бюджета.

Напомним, реконструкция парка «Уралмаш» началась весной 2024 года. На обновленной части со стороны улицы Красных Борцов появились детские площадки, туалеты, а скоро там откроется волейбольная площадка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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