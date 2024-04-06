Парк «Уралмаш» отремонтируют к лету 2026 года

Администрация Екатеринбурга определила подрядчика для проведения работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Муниципальный контракт заключен с ООО «Грандстрой» на сумму 164,7 миллионов рублей.

За эти деньги в парке обустроят амфитеатр на 150 мест, административное здание с кафе и туалетом, центральную площадь, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и зоны аттракционов. По всему периметру парка появятся прогулочные дорожки, будет установлено новое освещение и видеонаблюдение. Подрядчик восстановит 40 тысяч квадратных метро газона, посадит сирень и кусты пузыреплодника, а также разобьет цветники. Ограждения и входные группы в парк также будут обновлены.

Между тем, сроки благоустройства «Уралмаша» сдвинулись на полгода вперед. Как сообщили в комитете благоустройства мэрии, работы по контракту должны быть закончены до 1 июля 2026 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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