После наезда на ребенка пьяного самокатчика возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге после наезда на 6-летнего ребенка пьяного самокатчика возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела.
Как уже писал «Новый День», 13 мая на улице Родонитовой пьяный водитель прокатного электросамоката сбил 6-летнего ребенка, проходившего по тротуару вместе с родителями. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ №9.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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