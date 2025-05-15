После наезда на ребенка пьяного самокатчика возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге после наезда на 6-летнего ребенка пьяного самокатчика возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела.

Как уже писал «Новый День», 13 мая на улице Родонитовой пьяный водитель прокатного электросамоката сбил 6-летнего ребенка, проходившего по тротуару вместе с родителями. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ №9.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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