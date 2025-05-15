СМИ: в Екатеринбурге задержаны заместители экс-начальника УФНС

В Екатеринбурге задержали нескольких бывших заместителей экс-начальника управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова.

Об этом сообщает «ТАСС-Урал» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как уже писал «Новый День», бывшего руководителя Управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова арестовали заочно. Его адвокат не смог оспорить это решение.

Постановление о заочном аресте было вынесено еще 23 апреля. Экс-налоговика должны были поместить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Вероятно, сейчас Логинов находится за границей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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