Бывшего главного налоговика Урала арестовали. Пока заочно

Бывшего руководителя Управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова арестовали заочно. Его адвокат не смог оспорить это решение.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, постановление о заочном аресте было вынесено еще 23 апреля 2025 года. Экс-налоговика должны были поместить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Вероятно, сейчас Логинов находится за границей.

Его адвокат подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но предыдущее решение было оставлено в силе.

Как уже сообщал «Новый День», 21 мая 2024 года в СМИ появилась информация о задержании начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и главы Свердловского областного УФНС Сергея Логинова и об обысках у них на работе и дома. На следующий день пресс-служба налоговиков опровергла информацию и об обысках, и о задержании шефа, но вскоре на место Сергея Логинова пришел новый руководитель. В апреле 2025 года Логинов был объявлен в розыск.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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