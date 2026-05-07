Находившегося в международном розыске экс-начальника УФНС случайно задержали в Дубае

Бывший начальник УФНС по Свердловской области Сергей Логинов задержан в Дубае, где он скрывался от российского правосудия.

По данным источников «Уралинформбюро», произошло это по чистой случайности. Полицейский патруль обратил внимание на нетрезвого мужчину и привел в участок для установления личности, где выяснилось, что он числится в международном розыске.

Пока Логинова поместили под домашний арест. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Напомним, 21 мая 2024 года в СМИ появилась информация о задержании главы Свердловского областного УФНС Сергея Логинова и об обысках у него на работе и дома. На следующий день пресс-служба налоговиков опровергла информацию и об обысках, и о задержании шефа, но вскоре на место Сергея Логинова пришел новый руководитель. В апреле 2025 года Логинов был объявлен в розыск.

23 апреля 2025 года Логинова заочно арестовали. Экс-налоговика должны были поместить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Екатеринбург, Елена Владимирова

