Налоговая служба опровергла информацию о задержании главы УФНС по Свердловской области и обысках

Федеральная налоговая служба опровергла информацию о том, что в управлении ФНС по Свердловской области от отделениях налоговой проводились обыски. Опровержение также поступило на сообщения СМИ о задержании начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Сергея Логинова не соответствует действительности. В управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», – сообщили ТАСС в ФНС.

Ранее в СМИ распространялась информация о задержании начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и главы Свердловского областного УФНС Сергея Логинова. Со вчерашнего дня никаких новых деталей официально к вышеуказанной информации со стороны силовиков добавлено не было.

Екатеринбург, Елена Васильева

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