На Урале задержали главного борца с коррупцией и начальника УФНС

Сегодня в Свердловской области задержали высокопоставленных сотрудников МВД и налоговой службы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, задержаны начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и глава Свердловского областного УФНС Сергей Логинов. По словам представителя правоохранительных органов, по местам службы и месту жительства задержанных проходят обыски. Возбуждено уголовное дело, но по какой статье – пока не уточняется.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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