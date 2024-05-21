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Вторник, 21 мая 2024, 13:57 мск

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На Урале задержали главного борца с коррупцией и начальника УФНС

Сегодня в Свердловской области задержали высокопоставленных сотрудников МВД и налоговой службы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, задержаны начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и глава Свердловского областного УФНС Сергей Логинов. По словам представителя правоохранительных органов, по местам службы и месту жительства задержанных проходят обыски. Возбуждено уголовное дело, но по какой статье – пока не уточняется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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