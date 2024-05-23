Главному борцу с коррупцией в Свердловской области вменяют получение взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова до 20 июля. В отношении высокопоставленного силовика возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

Судебное заседание по выбору меры пресечения Дьякову прошло в закрытом режиме. По данным СМИ, перед началом процесса обвиняемый улыбался и успел заявить, что его оговорили. После оглашения решения суда Дьяков сказал журналистам, что «он в шоке».

Главного по борьбе с коррупцией в Свердловской области задержали 21 мая. В тот же день по месту жительства и на рабочем месте Дьякова прошли обыски. Сообщалось, что вместе с полицейским был задержан начальник УФНС региона Сергей Логинов, позднее налоговая служба опровергла эту информацию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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