Главный борец с коррупцией останется в СИЗО до 20 июля

Начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков не смог оспорить решение о своем аресте.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, постановление об аресте Дьякова до 20 июля устояло в апелляции и оставлено без изменений.

Как уже сообщал «Новый День», главного по борьбе с коррупцией в Свердловской области задержали 21 мая. В тот же день по месту жительства и на рабочем месте Дьякова прошли обыски.

23 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Андрея Дьякова до 20 июля. В отношении высокопоставленного силовика возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Судебное заседание по выбору меры пресечения Дьякову прошло в закрытом режиме. По данным СМИ, перед началом процесса обвиняемый улыбался и успел заявить, что его оговорили. После оглашения решения суда Дьяков сказал журналистам, что «он в шоке».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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