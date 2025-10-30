Бывшему начальнику Управления экономической безопасности Свердловского ГУВД дали 4 года «строгача»

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему начальнику антикоррупционного управления областного ГУВД Андрею Дьякову. Ленинский райсуд признал его виновным в получении взяток в особо крупном размере и в злоупотреблении служебными полномочиями. Судом Дьякову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также Дьяков лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 8 лет.

Как установил суд, Дьяков оказывал покровительство бизнесменам, незаконно возвращавшим НДС из госбюджета. Дьяков получил 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу, о мошенничестве. Второй эпизод – взятка в 200 млн рублей от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург». Признав вину, экс-полицейский пошел на сотрудничество со следствием.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленный законом срок, отметили в пресс-службе облсуда.

Дьяков был арестован в мае 2024 года. Ранее «КоммерсантЪ» писал, что показания на высокопоставленного силовика дали финансисты, оказавшиеся под следствием по делам о мошенничестве. Издание также сообщало, что у Дьякова были арестованы дорогие активы. По данным «Ъ», речь шла о недвижимости на 400 млн рублей и нескольких иномарках, включая BMW, Audi и Lexus.

Екатеринбург, Таисья Исупова

