Прокурор оспорил приговор экс-полковнику полиции, получившему взятку 200 млн рублей

В Свердловский областной суд поступила апелляция на приговор бывшему начальнику антикоррупционного управления областного ГУВД Андрею Дьякову, осужденному за получение взятки в особо крупном размере. Решение суда оспаривает прокурор.

Как уже сообщал «Новый День», 30 октября Ленинский райсуд признал Дьякова виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, тогда как прокурор настаивал на пяти. Также Дьяков лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 8 лет.

Как установил суд, Дьяков оказывал покровительство бизнесменам, незаконно возвращавшим НДС из госбюджета. Дьяков получил 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу, о мошенничестве. Второй эпизод – взятка в 200 млн рублей от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург». Признав вину, экс-полицейский пошел на сотрудничество со следствием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube