У осужденного коррупционера конфискуют более 38 млн рублей

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора на приговор бывшему начальнику антикоррупционного управления областного ГУ МВД Андрею Дьякову, осужденному за получение взятки в особо крупном размере

Как сообщили в пресс-службе облсуда, основное наказание – 4 года лишения свободы в колонии строгого режима – осталось прежним. Срок, в течение которого Дьяков лишен права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, увеличен с 8 лет до 8 лет 6 месяцев.

Также областной суд отменил решение суда первой инстанции в части конфискации имущества – объектов недвижимости, автомобиля и более 70 бутылок элитного алкоголя. При этом на основании ст. 104.2 УК РФ у Дьякова конфискована денежная сумма в размере 38 375 500 рублей. Если таких денег у него не окажется, у осужденного конфискуют имущество на недостающую сумму.

Как уже сообщал «Новый День», 30 октября Ленинский райсуд признал Дьякова виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, тогда как прокурор настаивал на пяти. Также Дьяков был лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 8 лет.

Как установил суд, Дьяков оказывал покровительство бизнесменам, незаконно возвращавшим НДС из госбюджета. Дьяков получил 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу, о мошенничестве. Второй эпизод – взятка в 200 млн рублей от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург». Признав вину, экс-полицейский пошел на сотрудничество со следствием, дело рассматривалось в особом порядке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

