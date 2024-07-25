У бывшего начальника Управления экономической безопасности ГУВД Свердловской области обнаружены элитная недвижимость и дорогой парк машин

Дорогие активы арестовали у бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова. Как сообщает «Коммерсант», речь идет о недвижимости на 400 млн рублей и нескольких иномарках, включая BMW, Audi и Lexus.

Напомним, Дьяков находится в СИЗО по обвинению в получении взяток на 200 млн руб. Следствие по его делу ведет центральный аппарат Следственного комитета. По имеющейся на данный момент версии, в 2021-2023 годах, будучи начальником отдела, а затем и врио руководителя регионального УЭБиПК (занял должность начальника управления в январе этого года), Андрей Дьяков «крышевал» группировку мошенников, занимавшуюся незаконным возмещением НДС из бюджета Российской Федерации.

Услуги финансистам полковник оказывал за взятки, получая порядка 20% наличными от каждой незаконной операции. По подсчетам следствия, борец с коррупцией только от этой группировки получил 200 млн руб. Вначале за деньгами ему приходилось ездить в торгово-развлекательный центр «Алатырь», а уже в последний раз, 29 декабря 2023 года, обнальщики привезли деньги полицейскому домой – в элитный ЖК «Ривьера». Там, как установило следствие, ему передали 17,3 млн руб.

По данным «Ъ», раскрыть действия борца с коррупцией удалось благодаря финансистам, которые, оказавшись под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

В рамках сделок они дали показания на начальника регионального УЭБиПК Дьякова, которого сотрудники ГСУ СКР при поддержке УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД задержали, а потом и арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным «Ъ», в ходе обысков у полицейского нашли крупные суммы в рублях и долларах, а также изъяли целую коллекцию иностранного алкоголя, оцениваемую почти в полмиллиона рублей.

Следствие подозревает, что офицер получал взятки и от других предпринимателей. Так или иначе, им самим и членами его семьи, по данным ГСУ СКР, было приобретено и используется имущество, стоимость которого в 14 раз превышает совокупный доход всех родственников полицейского за многие годы. Так, например, установлено, что только квартира, в которой проживал полковник Дьяков (записана на его мать) оценивается в 170 млн руб. В его распоряжении, по данным «Ъ», также были два автомобиля BMW X7, Volkswagen Touareg, Lexus LX 470 и Audi Q8.

Часть активов на 100 млн руб. уже арестована по ходатайству следствия судом, другие также вскоре блокируют, с тем чтобы направить впоследствии на погашение штрафных санкций, предусмотренных ст. 290 УК РФ.

Сам полицейский вину не признал, утверждая, что его оговорили. Родители Андрея Дьякова заявили, что обнаруженные активы приобретали на средства, вырученные от предпринимательской деятельности. Правда, доходы их сельхозпредприятия оказались весьма скромными.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube