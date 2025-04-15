Бывшего начальника свердловского УФНС объявили в розыск (СКРИН)

Бывший начальник управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергей Логинов объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

Как уже сообщал «Новый День», 21 мая 2024 года в СМИ появилась информация о задержании начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и главы Свердловского областного УФНС Сергея Логинова и об обысках у них на работе и дома. На следующий день пресс-служба налоговиков опровергла информацию и об обысках, и о задержании шефа. Вскоре на место Сергея Логинова пришел новый руководитель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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