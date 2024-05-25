Облавы на коррупционеров, внезапный сбор депутатов и первые жертвы клеща. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной уходящей недели, которая отметилась валом новостей о задержаниях коррупционеров. Также на этой неделе уральцы узнали о первой жертве клеща и о неутешительных сводках погоды. Главной темой для политических обсуждений стал внеплановый сбор депутатов заксобрания.

«А вас я попрошу остаться»

На этой неделе подтвердилась информация о том, что в начале июня пройдет внеплановое заседание заксобрания Свердловской области. Оно намечено на 6 июня, так что депутатам, уже собравшимся на отдых, пришлось изменить планы (что, конечно, вдвойне неудобно в новых условиях – по недавно вступившим в силу правилам, люди, имеющие доступ к гостайне, должны предупреждать о своих поездках за рубеж ФСБ минимум за 30 дней до, и депутаты ЗССО относятся к категории этих граждан).

Информация о внеочередном сборе подкрепила курсирующие с весны слухи о том, что речь может идти об отставке губернатора Евгения Куйвашева. Телеграмеры и СМИ на протяжении всех 12 лет, что тюменский чиновник руководит областью, нет-нет да пророчат ему скорый уход, однако в последние месяцы эта информация муссируется особенно настойчиво. Куйвашева сначала «отправляли» в Минпромторг (до назначения нового кабинета министров после инаугурации президента), теперь – в одну из госкорпораций или крупный бизнес.

В противовес этим слухам близкие к Куйвашеву каналы публикуют заявления о том, что Куйвашев начинает ремонт в своей квартире на улице Попова, 18 (ЖК «Ленина 8») и ищет подрядчиков. А так как квартира в ипотеке до 2036 года, то это, по версии телеграмеров, свидетельство того, что губернатор никуда не собирается.

Впрочем, есть и более рассудочные версии: дело в том, что экстренный сбор заксобрания – не такая уж редкость. Осенью 2023 года депутатов собирали для передачи Екатеринбургу объектов, построенных к Универсиаде, в январе 2021 года – для утверждения Александра Высокинского первым замом губернатора, в апреле 2020-го – для принятия закона о штрафах за нарушение самоизоляции.

Одна из версий, зачем депутатов попросили остаться, – это корректировка бюджета региона.

Коррупции – бой

На этой неделе случился вал новостей, так или иначе связанных с коррупцией. Началось все с информации о задержании начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и главы Свердловского областного УФНС Сергея Логинова. Дьякова, в частности, обвиняют в получении взятки в размере 200 млн рублей и злоупотреблении полномочиями. Сам он вину не признает, указывая на оговор. Начальника антикоррупционного подразделения в итоге пока арестовали на время следствия до 20 июля.

Что до Логинова, то на следующий день пресс-служба налоговиков опровергла информацию и об обысках, и о задержании шефа.

Буквально пару дней спустя стало известно о задержании директора филиала ФГУП «Паспортно-визовая служба» МВД России Александра Луканова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Он также пробудет в СИЗО до 20 июля. ПВС занимается постановкой на миграционный учет, выдает разрешения на работу в России и так далее.

Ходатайства об изменении меры пресечения в отношении тех, кого до этого задерживали по коррупционным делам, на этой неделе отклонялись. Областной суд оставил в СИЗО до 13 июня экс-главу Каменского округа Свердловской области Сергея Белоусова. Его обвиняют в получении порядка 4 млн рублей, а также в незаконной предпринимательской деятельности.

Под арестом остаются и менеджеры Гортранса Александр Хабаров и Дмитрий Фурсика. Они пробудут в СИЗО до 16 августа. Их обвиняют как в получении, так и в даче взяток в крупном размере.

Суровое уральское лето

Последние дни мая не приносят уральцам радости, а только подбрасывают тем для разговоров о суровой погоде. Всю неделю в Екатеринбурге было холодно, на севере области температура опускалась до -8 градусов в ночь на четверг. Единственный теплый день – сегодня, в субботу, затем, по прогнозам синоптиков, снова придет похолодание.

При этом минусы лета в виде клещей никуда не делись. Кровососущие нападают на уральцев в лесах, на дачах и в городе. А на этой неделе появилась информация о первой гибели человека после укуса клеща – это непривитая 66-летняя женщина. Всего в регионе пострадали от нападения кровососущих больше 8 тысяч человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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