Бывший уральский мэр останется в СИЗО

Ленинский райсуд Екатеринбурга оставил в СИЗО экс-главу Каменского округа Свердловской области Сергея Белоусова. Он был арестован в рамках уголовного дела о взятках. Белоусова обвиняют в получении порядка 4 млн рублей, а также в незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, пять лет назади Белоусов совместно со своим заместителем Алексеем Кошкаровым купили за 25 млн рублей сельхозпредприятие, где выращивали картошку и зерновые культуры, продавали их и извлекали прибыль. Причем учредителями предприятия были супруги муниципальных служащих.

Белоусова арестовали в середине мая этого года, его адвокат пытался обжаловать решение, однако Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения. Он пробудет в СИЗО до 13 июня 2024 года включительно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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