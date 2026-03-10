Уголовное дело бывшего мэра прекратили из-за истечения срока давности

Уголовное дело в отношении бывшего главы Каменского района Сергея Белоусова прекращено.

Как следует из картотеки Синарского районного суда Каменска-Уральского, 5 марта состоялось предварительное слушание по делу. Белоусова обвиняли по ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Производство по делу было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, который по этой статье составляет 2 года.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, 6 лет назад Белоусов совместно со своим заместителем Алексеем Кошкаровым купили за 25 млн рублей сельхозпредприятие, где выращивали картошку и зерновые культуры, продавали их и извлекали прибыль.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

