Бывший уральский мэр останется в СИЗО до 13 августа

Бывший мэр Каменского района Сергей Белоусов останется под стражей как минимум до 13 августа.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, защита экс-чиновника не смогла оспорить постановление о продлении ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Сергей Белоусов обвиняется по ст.289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

Как уже сообщал «Новый День», Белоусова обвиняют в получении порядка 4 млн рублей, а также в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, пять лет назад Белоусов совместно со своим заместителем Алексеем Кошкаровым купили за 25 млн рублей сельхозпредприятие, где выращивали картошку и зерновые культуры, продавали их и извлекали прибыль. Причем учредителями предприятия были супруги муниципальных служащих.

Белоусова арестовали в середине мая этого года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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