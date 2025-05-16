Алексей Вихарев поддержал велогонки в Шарташском лесном парке (ФОТО)

В Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Впервые за историю региональных соревнований площадкой был выбран Шарташский лесопарк. Активную поддержку в организации и проведении спортивного мероприятия оказал Волонтерский центр Алексея Вихарева, а сам депутат принял участие в велогонке.

Отметим, что ранее областные соревнования в данной дисциплине проходили на автомобильных трассах Первоуральска, но в последние годы согласовать такой формат из-за соображений безопасности не удавалось. Новым местом проведения стал один из крупнейших лесопарков Екатеринбурга, обладающих всей необходимой инфраструктурой.

«Первый опыт оказался удачным. Получили много положительных отзывов от участников. Для проведения велосоревнований в парке есть хорошие асфальтированные дорожки, большие расстояния для пробега, места для тренировок. А свежий воздух помогает. Надеемся, что велогонки будут проводиться в нашем парке на регулярной основе», – поделилась директор Шарташского лесопарка Наталья Салмина.

В этом году участниками первенства стали 125 велосипедистов в возрасте до 18 лет, а в чемпионате попробовали себя 75 человек от 18 лет и старше. Участвовали жители Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Серова и других городов.

Во время соревнований в лесопарке работали активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Они помогали в организации, направляли участников велогонки. А также информировали посетителей о том, что в городе проходит голосование за благоустройство парков по программе «Формирование комфортной городской среды». Все желающие могли с помощью планшетов сделать свой выбор.

«Городские парки – это не только любимое место для отдыха, но и отличная площадка для спорта. Мы убедились в этом на соревнованиях в Шарташском лесопарке. Попробовал свои силы в индивидуальной гонке. Трудились и мои волонтеры: привлекали горожан к голосованию за парки. Нам снова нужно выбрать парк, сквер или набережную. Очень важно поучаствовать всем! Чем больше голосов, тем больше шансов получить федеральное финансирование. Все вместе сделаем наш город еще лучше!» – прокомментировал депутат, руководитель фракции «Единой России» в городской думе Екатеринбурга, Алексей Вихарев.

Напомним, голосование по выбору парка проходит до 12 июня по ссылке. Участие в нем приняло уже больше 180 тысяч екатеринбуржцев. В этом году Алексей Вихарев и его Волонтерский центр снова подключились к голосованию, помогая горожанам сделать свой выбор удаленно, а также информируя о том, как проголосовать самостоятельно. До этого команда депутата поддерживала парк «Уралмаш», где уже идут работы по обновлению, а также парк 50-летия ВЛКСМ – его реконструкция начнется в этом году.

Екатеринбург, Елена Васильева

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