Полтысячи велосипедистов приняли участие в массовых велогонках на Шарташе (ФОТО)

Более 500 велосипедистов приняли участие в массовых гонках на Шарташе.

Напомним, мероприятие прошло 31 мая в Шарташском лесном парке – это была IV Всероссийская массовая велосипедная гонка. Участие в соревновании приняли больше 500 человек в возрасте от 3 лет и старше из Екатеринбурга и других городов Свердловской области (Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска и других).

Велогонки приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который ежегодно отмечается 3 июня. Организаторы – Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Свердловской области.

Торжественный старт велогонкам дали президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко и заместитель министра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

«Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», – прокомментировал Иван Кравченко.

Для участников были подготовлены четыре дистанции. Самые юные велосипедисты проехали по трассам «Беговелы» (возраст от 3 до 5 лет) и «Мини-гонка» (5-8 лет). Подростки и взрослые спортсмены попробовали себя на «Шоссейных гонках», а самые продвинутые – на маршруте с элементами кросс-кантри «Маунтинбайк», который проходил по лесной местности.

Абсолютно все участники получили памятные призы, победители и призеры – медали, дипломы и стильные футболки. Велосипедистов обеспечили водой и питанием из полевой кухни. Для зрителей подготовили развлекательную программу и экстрим-шоу с велосипедами от Trial Brothers.

Помощь в организации и проведении соревнований оказал Волонтерский центр Алексея Вихарева. Активисты координировали и направляли участников, помогали в раздаче воды и перекуса, а перед велогонками провели уборку на территории прохождения трасс. Это уже вторые велосипедные соревнования, которые проходят при поддержке волонтеров. Две недели назад в Шарташском лесопарке впервые прошли чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Участие в этих соревнованиях принял депутат Алексей Вихарев, а волонтеры помогали в организации и проводили голосование за благоустройство парка по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в мае Алексей Вихарев и активисты его Волонтерского центра установили в лесопарке на Шарташе экоскамейки, сделанные из переработанного пластика, а также информационные стенды с правилами поведения в лесу. Все элементы благоустройства были изготовлены при участии волонтеров.

Екатеринбург, Елена Васильева

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