Алексей Вихарев в поддержку важного голосования благоустраивает городские парки (ФОТО)

Алексей Вихарев продолжает участвовать в благоустройстве города. В этот раз он передал Шарташскому лесному парку 15 экоскамеек, в изготовлении которых приняли участие активисты его Волонтерского центра. Накануне элементы благоустройства депутат установил вместе с волонтерами.

«В наш лесопарк приходят погулять, позаниматься спортом, отдохнуть. Очень много пожилых людей, мам с колясками. Для всех посетителей необходимо создать комфортные условия. Не только обустраивать пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, но и следить, чтобы было достаточно скамеек. К тому же они изнашиваются, ломаются, их регулярно нужно менять. Спасибо Алексею Вихареву за этот подарок. Уверена, что посетители Шарташского лесопарка его оценят», – рассказала директор парка Наталья Салмина.

Также Алексей Вихарев подарил информационные стенды с правилами поведения в лесу – их разместили на самых популярных пеших маршрутах лесопарка. Экоскамейки установили вдоль центральных аллей и на универсальной площадке, где сосредоточены игровые и спортивные комплексы. Лавочки изготовлены из переработанного пластика, не прогибаются и способны выдержать большой вес. Они уже зарекомендовали себя в эксплуатации: в прошлом году 10 таких же скамеек были установлены в сквере 23-й городской больницы. В этом году Алексей Вихарев и его волонтеры по традиции провели на территории возле больницы большой субботник. Собрали опавшую листву и мусор, кронировали деревья, подмели пешеходные дорожки. Всего сформировали и вывезли около сотни мешков.

«Территория больничного сквера – свыше 6 Га, требует много внимания и затрат. Но благодаря помощи Алексея Вихарева нам удается сэкономить средства и направить их на приобретение необходимого оборудования, медикаментов, повышение качества медицинского обслуживания», – прокомментировал заведующий отделом статистики ЦГКБ № 23 Анатолий Грачев.

Волонтерский центр Алексея Вихарева также поддержал субботник в Шарташском лесном парке, который прошел в конце апреля. С начала голосования за благоустройство парков по программе «Формирование комфортной городской среды» волонтеры работают здесь, а также в других скверах и парках города, с планшетами. Они помогают горожанам принять участие в важном голосовании.

«С активистами моего Волонтерского центра за прошедшие два весенних месяца провели десятки субботников. Прибирались во дворах по просьбам жителей, в парках и скверах нашего города. Зеленые зоны отдыха – важная часть городской жизни. Сюда мы приходим отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми, подышать свежим воздухом. Нам приятно, когда в них чисто и комфортно. И у нас есть возможность благоустраивать каждый год по одному общественному пространству. Для этого требуется минимум усилий – зайти на «Госуслуги» и проголосовать за одну из восьми локаций. Победивший парк будет благоустроен за федеральные средства. Голосуйте за свой парк! Все вместе сделаем наш город еще лучше!» – отметил руководитель фракции «Единой России» в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, голосование по выбору парка проходит до 12 июня по ссылке. Участие в нем приняло уже больше 200 тысяч екатеринбуржцев. Чтобы получить федеральную помощь, городу нужно набрать больше 300 тысяч голосов. Уже несколько лет Алексей Вихарев и его Волонтерский центр проводят голосование на улицах, в торговых центрах, вузах и парках города, помогая собирать голоса в важном для благоустройства Екатеринбурга голосовании.

Екатеринбург, Елена Васильева

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