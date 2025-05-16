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Пятница, 16 мая 2025, 09:43 мск

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Бывший командующий войсками ЦВО получил повышение

Генерал-полковник Андрей Мордвичев, который до вчерашнего дня командовал войсками Центрального военного округа, получил повышение.

По сообщениям СМИ, он назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ.

Олег Салюков, который занимал эту должность прежде, назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Новым командующим войск ЦВО называют генерал-полковника Валерия Солодчука, который руководил операцией по освобождению Курской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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