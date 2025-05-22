Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома сухопутных войск

Бывший командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Андрей Мордвичев официально представлен личному составу Сухопутных войск РФ в качестве нового главнокомандующего, сообщили в пресс-службе минобороны.

«Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», – отметил министр обороны России Андрей Белоусов.

Фото Минобороны РФ

Поздравил нового главкома и полпред президента на Урале Артем Жога. «Знаю его не только как истинного патриота и настоящего офицера, но и как талантливого полководца. Под его командованием группировка войск «Центр» внесла огромный вклад в успехи Российской Армии на полях специальной военной операции и освободила от нацистской оккупации важные населенные пункты Донецкой Народной Республики. Особо отмечу высочайший уровень боевой работы: группировка «Центр», где служат много жителей Уральского федерального округа, зарекомендовала себя одним из самых боеспособных воинских коллективов на СВО», – написал полпред в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», о перестановках в руководстве ВС РФ стало известно на прошлой неделе. Генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. Олег Салюков, который занимал эту должность прежде, назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Новым командующим войск ЦВО называют генерал-полковника Валерия Солодчука, который руководил операцией по освобождению Курской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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